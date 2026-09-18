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Татар-информ

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Азат Кадыров лично проверил бесплатный проезд по браслету проголосовавшего

Азат Кадыров лично проверил бесплатный проезд по браслету проголосовавшего

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров лично проверил, работает ли бесплатный проезд в метро по браслету, который выдают после голосования.

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