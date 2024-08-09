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Названы самые продаваемые автомобили с пробегом в России в июле

Названы самые продаваемые автомобили с пробегом в России в июле

На рынке подержанных автомобилей в России по итогам июля по-прежнему доминируют отечественные марки, среди среднего класса наибольшей популярностью продолжают пользоваться автомобили из Южной Кореи, а в премиум-сегменте прочно закреплены бренды из Германии.

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