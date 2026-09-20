Иран представил Трампу семь условий для начала переговоров

Иран выдвинул США семь условий, которые Тегеран считает необходимыми для начала любых переговоров между двумя странами.
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