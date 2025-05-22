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Царьград

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Собянин: Отражена попытка атаки еще трех украинских БПЛА на Москву

Собянин: Отражена попытка атаки еще трех украинских БПЛА на Москву

На Москву летело ещё три беспилотникаЕщё три беспилотника сбито на подлёте к Москве. Общее число украинских дронов, пытавшихся атаковать русскую столицу в ночь на 22 мая достигло 26.

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