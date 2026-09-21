Криптовалюты в России: первые лицензии могут появиться до конца года

Регулятор близок к запуску легального крипторынка: по оценке Банка России, первые компании смогут получить лицензии или войти в реестры ещё до конца 2026 года — если Минюст оперативно зарегистрирует подготовленные документы.
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