Киев намерен ударить по Запорожской и Курской АЭС

Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС.Как сообщает ТАСС со ссылкой на УВД ВГА Харьковской области, Киев планируют нанести удары по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в провокации.
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