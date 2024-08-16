Киев намерен ударить по Запорожской и Курской АЭС

Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС.Как сообщает ТАСС со ссылкой на УВД ВГА Харьковской области, Киев планируют нанести удары по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в провокации.