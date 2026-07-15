Игорь Клименко назначен министром обороны Украины вместо Михаила Фёдорова

Глава МВД Украины Игорь Клименко сменит Михаила Фёдорова на посту министра обороны страны. Это решение стало известно перед заседанием правящей фракции Верховной рады, которое должно определить окончательный состав кабинета министров.
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