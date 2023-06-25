Спички - не игрушка

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Дофаминовые качели

А вна украине опять завершился цикл «перемога-зрада».Дофаминовые качели качнулись в обратную сторону и вся система пропаганды отчаянно пытается не дать зомбированным массам качнуться в пучины отчаяния.

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