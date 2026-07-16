Иран назвал недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью

Тегеран больше не играет по правилам симметричного ответа. Если Трамп решится на бомбардировки иранской инфраструктуры, ответный удар накроет не только военные базы США, но и элитную недвижимость самого президента.
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