ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 629 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Групповыху. И. Каталажну. На. Строгого. 5ку"Тоже мне бэтмен"...
  • Sobering
    Ровным счётом как и я, утверждаю, и не только я, но и  в службе, что Ткачёва выбросили из обоймы. ГЛавное что этого к...Сожрала система? ...
  • Скиф Туран
    Ещё раз повторяю, что Путин, ублюдка Ткачёва уговаривал остаться министром, не смотря на то, что Ткачёв, Путина, подс...Сожрала система? ...

То-ли ещё будет ой-ой-ой, или чему так удивился министр обороны Финляндии

То-ли ещё будет ой-ой-ой, или чему так удивился министр обороны Финляндии

В Мурманской области, на территории, расположенной всего в 50 км от финской границы в Петрозаводском районе, были замечены активные действия по восстановлению и укреплению четырех советских военных баз За 24 часа территории, которые ранее казались заброшенными, были заселены военным персоналом и оборудованы ракетными комплексами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Коликов
Классика! &quot;А нас-то защо?&quot;
Ответить
1 час.
ВК
Василий Коликов
Вступив в НАТО финики себя полными идиотами и выставили.
Ответить
1 час.
Alex Rubin
Прошу прощения, что не о политике, сказано уже более чем достаточно. Уважаемый автор! В заглавии статьи (тем более в заглавии!) &quot;ли&quot; следует писать без дефиса. Простое правило: &quot;же&quot;, &quot;ли&quot;, &quot;бы&quot; пишутся всегда БЕЗ дефиса. Удручает, когда видишь в текстах &quot;друг-друга&quot;, &quot;как-будто&quot;, &quot;всё-равно&quot; и прочая, и прочая. Учите заново правила родного языка, господа жертвы ЕГЭ!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх