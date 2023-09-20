То-ли ещё будет ой-ой-ой, или чему так удивился министр обороны Финляндии

Alex Rubin

Прошу прощения, что не о политике, сказано уже более чем достаточно. Уважаемый автор! В заглавии статьи (тем более в заглавии!) "ли" следует писать без дефиса. Простое правило: "же", "ли", "бы" пишутся всегда БЕЗ дефиса. Удручает, когда видишь в текстах "друг-друга", "как-будто", "всё-равно" и прочая, и прочая. Учите заново правила родного языка, господа жертвы ЕГЭ!