В Мурманской области, на территории, расположенной всего в 50 км от финской границы в Петрозаводском районе, были замечены активные действия по восстановлению и укреплению четырех советских военных баз За 24 часа территории, которые ранее казались заброшенными, были заселены военным персоналом и оборудованы ракетными комплексами.
То-ли ещё будет ой-ой-ой, или чему так удивился министр обороны Финляндии
Комментарии
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Василий Коликов
Классика! "А нас-то защо?"
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1 час.
ВК
Василий Коликов
Вступив в НАТО финики себя полными идиотами и выставили.
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1 час.
Alex Rubin
Прошу прощения, что не о политике, сказано уже более чем достаточно. Уважаемый автор! В заглавии статьи (тем более в заглавии!) "ли" следует писать без дефиса. Простое правило: "же", "ли", "бы" пишутся всегда БЕЗ дефиса. Удручает, когда видишь в текстах "друг-друга", "как-будто", "всё-равно" и прочая, и прочая. Учите заново правила родного языка, господа жертвы ЕГЭ!
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1 час.
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