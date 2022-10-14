Daily Storm

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Ракеты повредили ЛЭП на востоке Белгородской области, столбы упали на железную дорогу

Ракеты повредили ЛЭП на востоке Белгородской области, столбы упали на железную дорогу

В Сети появились кадры с места происшествияСистема противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько ракет в районе Новооскольского городского округа Белгородской области, обломки повредили линии электропередач (ЛЭП) и упали около железной дороги.

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