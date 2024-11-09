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Морпехи захватили позиции и уничтожили технику ВСУ в курском приграничье

Морпехи захватили позиции и уничтожили технику ВСУ в курском приграничье

Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» захватили позиции и уничтожили боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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