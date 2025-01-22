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Dynasty Warriors Origins. ЛуБуемся Мустоками

Dynasty Warriors Origins. ЛуБуемся Мустоками

Десятая (в основной серии) часть не стала снова переизобретать себя в новом жанре как в нулевые. Однако, по словам тех, кто прикоснулся к проекту перед релизом — эволюция плавно перетекла в революцию, внутри нишевого жанра.

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