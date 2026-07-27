В Китае появятся девять «темных» купе Lotus Emira Scura[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Купе Lotus Emira дебютировало осенью 2021 года, а в октябре 2024-го модельная линейка пополнилась самой динамичной модификацией Turbo SE с форсированной турбочетверкой AMG M139.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии