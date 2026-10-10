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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» обошел «Краснодар» по дополнительным показателям и вышел на 1-е место в РПЛ. Завтра «Динамо» и ЦСКА могут выйти в лидеры

«Зенит» догнал «Краснодар» по очкам и обходит «быков» по дополнительным показателям после матча 10-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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