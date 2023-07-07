III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Александр Гончаров примет участие в мероприятиях международного форума «ИННОПРОМ» – 2023

 С 10 по 14 июля 2023 г. в Екатеринбурге состоится международный форум «ИННОПРОМ» – 2023.  В рамках деловой программы форума Комитет РСПП по промышленной политике и техническому регулированию совместно с заинтересованными органами государственной власти, российскими и международными экспертами проводит тематические сессии и совместное заседание   Комитетов РСПП по научно-образовательной и инновационной политике и по промышленной политике и техническому регулированию на тему: «Промышленный Урал: векторы устойчивого развития».

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