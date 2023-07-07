Александр Гончаров примет участие в мероприятиях международного форума «ИННОПРОМ» – 2023

С 10 по 14 июля 2023 г. в Екатеринбурге состоится международный форум «ИННОПРОМ» – 2023. В рамках деловой программы форума Комитет РСПП по промышленной политике и техническому регулированию совместно с заинтересованными органами государственной власти, российскими и международными экспертами проводит тематические сессии и совместное заседание Комитетов РСПП по научно-образовательной и инновационной политике и по промышленной политике и техническому регулированию на тему: «Промышленный Урал: векторы устойчивого развития».