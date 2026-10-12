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DATA Network переходит на Sui и отказывается от собственного блокчейна

DATA Network переходит на Sui и отказывается от собственного блокчейна

DATA Network, ранее известная как Story, планирует отказаться от своего независимого блокчейна и перенести протокол данных для обучения ИИ на Sui, получив инвестиции в размере $30 млн.

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