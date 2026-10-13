Китайские приложения за рубежом скачали 3,8 млрд раз через App Store

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Китайские разработчики обеспечили 4 трлн юаней, что составляет порядка 45 трлн рублей, совокупных платежей и продаж в экосистеме Apple App Store в 2025 году по сравнению с почти 2 трлн юаней, или около 22,5 трлн рублей, в 2020 году.