Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Говорят, мы похожи»: Мария Погребняк снялась с любимым мужем-бизнесменом

«Говорят, мы похожи»: Мария Погребняк снялась с любимым мужем-бизнесменом

38-летняя блогерша крайне редко показывает публике своего мужа. Игорь не стремится к публичности. Светская львица и блогерша Мария Погребняк вот уже около двух лет счастлива в браке с бизнесменом Игорем Головинским.

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