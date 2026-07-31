«Говорят, мы похожи»: Мария Погребняк снялась с любимым мужем-бизнесменом

38-летняя блогерша крайне редко показывает публике своего мужа. Игорь не стремится к публичности. Светская львица и блогерша Мария Погребняк вот уже около двух лет счастлива в браке с бизнесменом Игорем Головинским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии