Дуда предложил разделись РФ на 200 государств. Русские хакеры уже в Варшаве

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Верно. Отдать пшекам прилегающие западенские области усраины - нам они не упёрлись, там во времена Советской власти той самой Советской власти не было. Пусть бандерлохи с пшеками пиписьками меряются - чей национализм круче. Вспомнят старое название Львова - Лемберг, вспомнят. что хохлов там до некоторых пор не проживало, вернее проживало на правах прислуги... Всё вспомнят!
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14 час.
Леонтий Букштейн
Ошибка в написании имени этого зверя: он не дуда, он дупа
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14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Говорящая дупа...
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14 час.

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