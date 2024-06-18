Дуда предложил разделись РФ на 200 государств. Русские хакеры уже в Варшаве

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Леонид Ла Рошель

Верно. Отдать пшекам прилегающие западенские области усраины - нам они не упёрлись, там во времена Советской власти той самой Советской власти не было. Пусть бандерлохи с пшеками пиписьками меряются - чей национализм круче. Вспомнят старое название Львова - Лемберг, вспомнят. что хохлов там до некоторых пор не проживало, вернее проживало на правах прислуги... Всё вспомнят!