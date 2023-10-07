Почему Азербайджан беспощаден к лидерам Карабаха

МИД Азербайджана: Недопустимо подвергать сомнению легитимность ареста лидеров НКР @ EYEPRESS/Reuters Tекст: Евгений Крутиков Азербайджан проводит аресты всех лиц, причастных к руководству бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
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