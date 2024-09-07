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Салехард выбирает! 7 сентября с самого утра салехардцы активно идут на избирательные участки

Салехард выбирает! 7 сентября с самого утра салехардцы активно идут на избирательные участки

7 сентября с самого утра салехардцы активно идут на избирательные участки. Во второй день трёхдневного голосования участие в  выборах депутатов Думы города Салехарда 8 созыва принял член депутатской фракции «Единой России» в Законодательном Собрании ЯНАО, заведующий перинатальным центром Салехардской окружной больницы Алексей Денисов.

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