Салехард выбирает! 7 сентября с самого утра салехардцы активно идут на избирательные участки

7 сентября с самого утра салехардцы активно идут на избирательные участки. Во второй день трёхдневного голосования участие в выборах депутатов Думы города Салехарда 8 созыва принял член депутатской фракции «Единой России» в Законодательном Собрании ЯНАО, заведующий перинатальным центром Салехардской окружной больницы Алексей Денисов.