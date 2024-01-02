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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паскаль Сиакам планирует выйти на рынок свободных агентов независимо от того, в какой команде завершит сезон

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, игрок «Торонто» планирует сделать это независимо от того, в какой команде завершит сезон-23/24.

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