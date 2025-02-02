Трагедия в Судже: Стало известно, кто нанёс ракетный удар по мирным

Раскрыта личность украинского полковника, который приказал нанести ракетный удар по русской СуджеСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье "терроризм" в отношении украинского полковника Ростислава Карпуши.
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