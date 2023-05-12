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В Брянске ДТП в 10-м микрорайоне устроила 62-летняя женщина на кроссовере

В Брянске ДТП в 10-м микрорайоне устроила 62-летняя женщина на кроссовере

По предварительной информации, 62-летняя женщина на Renault Arkana ехала со стороны улицы Бежицкой, при повороте налево столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ 21102 под управлением 28-летнего водителя, - рассказали 12 м .

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