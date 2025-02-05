Трамп: США готовы "забрать сектор Газа" и заняться его расчисткой

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon Американский президент отметил, что Вашингтон поспособствует экономическому развитию анклава, которое "позволит создать бесконечное число рабочих мест и жилья" ВАШИНГТОН, 5 февраля.
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