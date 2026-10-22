По данным официального сообщения пресс-службы полиции Израиля, опубликованного 22 октября 2026 года, с начала текущего года в арабском секторе страны зафиксировано снижение числа убийств примерно на … .
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