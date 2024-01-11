Потрясающий мир, где ты всего лишь гость. Перу

Пришёл всё-таки момент, когда мы вернулись из сельвы на территорию лоджа. Сразу устремилась купаться в освежающий бассейн, а там кроме меня ещё шесть человек вновь прибывших гостей на смену уехавшим с утра туристам.
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