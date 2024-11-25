Портативный глушитель дронов использует тактическую программно-определяемую радиостанцию Raspberry Pi

Что делает проект Raspberry Pi тактическим? У создателей и разработчиков Media-Grizzly есть свои идеи по поводу этой крутой портативной системы программно-определяемого радио (SDR) на базе Pi, которую они построили с нуля и назвали D.
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