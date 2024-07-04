Помощь в тушении лесных пожаров осуществляют сотрудники «Забайкаллесхоза»

В настоящий момент в тушении 18 лесных пожаров в наземной зоне Забайкалья задействованы сотрудники «Забайкаллесхоза», сообщается в Telegram-канале краевого МинприродыПо данным ведомства, в тушении принимают участие 445 человек личного состава с применением 97 единиц техники, а более 200 человек задействованы в авиазоне.