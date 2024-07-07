Московская недвижимость: эксперты сравнили самую дешевую с самой дорогой

Эксперты компании Urban сравнили самую дорогую и самую дешевую квартиры в Москве. Как утверждает издание «Вечерняя Москва», цены на жилую недвижимость отличаются в 420 раз! В частности, самая дорогая квартира находится около Третьяковской галереи.