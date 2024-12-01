Губернатор Гладков: Более двух тысяч жителей Белгородской области, потерявших дома, получили выплаты

Глава региона добавил, что соответствующая работа продолжитсяОколо 2200 жителей Белгородской области, потерявших дома в результате обстрелов со стороны ВСУ, получили выплаты в размере 150 тысяч рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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