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Politico: для НАТО наступит момент истины на саммите в Вильнюсе

Politico: для НАТО наступит момент истины на саммите в Вильнюсе

Для НАТО наступит момент истины на саммите в Вильнюсе летом этого года. Как пишет издание Politico, именно там решится, смогут ли члены Североатлантического альянса резко усилить расходы на оборону и выставить больше солдат на свой восточный фланг.

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