ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Утопичная мужская мечта: найти ту, что ничего не просит — 2 неприятных последствия, когда желание сбудется

Утопичная мужская мечта: найти ту, что ничего не просит — 2 неприятных последствия, когда желание сбудется

Большинство мужчин мечтают о том, чтобы встретить женщину, которая никогда и ничего не будет просить.

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Комментарии
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Ольга Гусева
Главное, чтобы при желании одной, второй смог его удовлетворить. Говорунов то уйма, вот только на болтовню и способны. А качественно удовлетворить свою партнёршу далеко не каждый способен. Так, на отвяжись только. Эх. А фантазий зато уйма. Льстецы.
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2 д.
Майя Maja
&quot;Скромницу&quot; как раз и желают себе не очень уверенные в сексуальном плане мужчины.
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1 д.
Ольга Гусева
Речь о том, что уверенный в себе нормальный мужчина не будет кричать всем, что он на что-то там способен. Это озвучивают те, у кого что-то пошло не так, как хотелось бы. Обычная психология. У кого что болит. Сам не сям, но доказывать необходимо. Словесно. Мужчины байки гласить ох как горазды. Меньше слов, больше дела. Я об этом.
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1 д.

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