Утопичная мужская мечта: найти ту, что ничего не просит — 2 неприятных последствия, когда желание сбудется

Главное, чтобы при желании одной, второй смог его удовлетворить. Говорунов то уйма, вот только на болтовню и способны. А качественно удовлетворить свою партнёршу далеко не каждый способен. Так, на отвяжись только. Эх. А фантазий зато уйма. Льстецы.

Ольга Гусева

Речь о том, что уверенный в себе нормальный мужчина не будет кричать всем, что он на что-то там способен. Это озвучивают те, у кого что-то пошло не так, как хотелось бы. Обычная психология. У кого что болит. Сам не сям, но доказывать необходимо. Словесно. Мужчины байки гласить ох как горазды. Меньше слов, больше дела. Я об этом.