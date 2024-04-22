Куриная печень «Форрестер» с помидорами, грибами и луком

Очень вкусное блюдо из куриной печени на обед или ужин. Тонкость в том, что все ингредиенты обжариваются очень быстро и по отдельности, поэтому куриную печень, лук, помидоры, грибы нужно подготовить заранее.
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