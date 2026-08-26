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Царьград

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Сафонов оценил возможность перехода Кисляка в «Бешикташ»

Сафонов оценил возможность перехода Кисляка в «Бешикташ»

Алексей Сафонов обсудил вероятный переход Матвея Кисляка из ЦСКА в «Бешикташ». Агент отметил интерес турецкого клуба и назвал Кисляка ключевым игроком армейцев, добавив, что для трансфера важны совпадение интересов и предложение, от которого трудно отказаться.

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