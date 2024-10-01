В Москве госпитализирован актер и режиссер Василий Ливанов, передает Mash. Сообщается, что артист госпитализирован в нейрореанимацию 29 сентября, где врачи проводят диагностику для дальнейшего принятия решения о тактике лечения.
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