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"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете

"Значит, собирался что-то забрать": Перенджиев о том, почему глава ЦРУ прилетел на военном самолете

Визит директора ЦРУ в Москву мог быть вызван захватом российскими военными пленных натовцев или новейших образцов западных вооружений.

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