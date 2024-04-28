Специалист уверяет, что с возрастом нужно менять питание

Гастроэнтеролог уверяет, что нужно больше витаминов и кальция. С возрастом менять питание становится все более важной задачей, поскольку происходят физиологические изменения, отмечает гастроэнтеролог Эльвира Белева.
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