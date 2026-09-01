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Сбер: у 70% российских руководителей есть высшее образование

Сбер: у 70% российских руководителей есть высшее образование

У большинства российских руководителей (70%) есть высшее образование, а 6 из них имеют ученые степени или звания, следует из результатов исследования Сбера и «Нетологии» ко Дню знаний на XI Восточном экономическом форуме.

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