Гастроэнтеролог Сухорукова: кокос лучше сочетать с белком и сложными углеводами

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала, что кокос не стоит превращать в самостоятельный ежедневный завтрак, поскольку в нём недостаточно белка для полноценного и длительного насыщения.