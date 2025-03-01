Прощеное воскресенье в 2025 году: история и традиции праздника

Сегодня, 2 марта 2025 года, в церковном календаре — Прощеное воскресенье. Это праздник на стыке языческих и православных традиций, он завершает Масленичную неделю и предваряет Великий пост — для верующих это самый строгий период ограничений перед Пасхой.