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Прощеное воскресенье в 2025 году: история и традиции праздника

Прощеное воскресенье в 2025 году: история и традиции праздника

Сегодня, 2 марта 2025 года, в церковном календаре — Прощеное воскресенье. Это праздник на стыке языческих и православных традиций, он завершает Масленичную неделю и предваряет Великий пост — для верующих это самый строгий период ограничений перед Пасхой.

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