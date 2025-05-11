NYT: США одобрили передачу Германией более 200 различных ракет для ВСУ

Американские власти одобрили передачу Германией киевскому режиму 100 боеприпасов для зенитного ракетного комплекса Patriot и 125 дальнобойных ракет, написала The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Конгресса США.
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