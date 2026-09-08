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Стоматолог Маруфиди объяснила, можно ли выровнять зубы после 45 лет и стоит ли это делать

Стоматолог Маруфиди объяснила, можно ли выровнять зубы после 45 лет и стоит ли это делать

Ровные зубы — не только украшение, но и во многом залог здоровья человека. Но не каждый в зрелом возрасте готов потратить на ортодонтическое лечение солидную сумму и минимум полтора года жизни.

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