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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Полицейские СВАО провели рейд по проверке миграционного законодательства

Полицейские СВАО провели рейд по проверке миграционного законодательства

Сотрудники отдела по вопросам миграции и ОБ ППСП УВД по СВАО проверили объекты, где ведутся ремонтные работы на Мурановской улице и Алтуфьевском шоссе.

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