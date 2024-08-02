В лесах под Смоленском сильным ветром повалило деревья

Последствия стихии устраняют в Шумячском районе, сообщает министерство лесного хозяйства региона. 12 июля ураганным ветром повалило участки леса в Руссковском, Студенецком, Снегиревском и Шумячском участковых лесничеств, общая площадь повреждений превышает 200 гектаров.
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