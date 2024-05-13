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Климова рассказала о болезни сына от Игоря Петренко

Климова рассказала о болезни сына от Игоря Петренко

Актриса Екатерина Климова впервые раскрыла информацию о состоянии здоровья сына от Игоря Петренко. Старший сын актеров Матвей изначально собирался стать военным, однако из-за проблем со здоровьем он решил пойти в другом направлении и поступил в Театральную школу Олега Табакова.

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