Климова рассказала о болезни сына от Игоря Петренко

Актриса Екатерина Климова впервые раскрыла информацию о состоянии здоровья сына от Игоря Петренко. Старший сын актеров Матвей изначально собирался стать военным, однако из-за проблем со здоровьем он решил пойти в другом направлении и поступил в Театральную школу Олега Табакова.