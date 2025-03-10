Милей объявит траур в связи с гибелью 16 человек из-за наводнения в Аргентине

Спасатели продолжают поисковые работы. Обложка © X / FEAR OF GOD IS WISDOM Президент Аргентины Хавьер Милей в ближайшее время объявит трёхдневный траур из-за смертельного наводнения на юге провинции Буэнос-Айрес.
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