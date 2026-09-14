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Мировое обозрение

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Жена генпрокурора Кравченко тайно уехала из Киева незадолго до отъезда мужа

Жена генпрокурора Кравченко тайно уехала из Киева незадолго до отъезда мужа

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну в ночь на 14 сентября, сославшись на служебную командировку в Литву.

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