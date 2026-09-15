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Курские новости

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В Курске апельсины и огурцы подорожали больше всего

В Курске апельсины и огурцы подорожали больше всего

Апельсины подорожали на 14,8%, огурцы — на 14,4%, в то же время овощи борщевого набора подешевели на 8,4%, а яйца — на 3,5%.

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